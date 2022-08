Angelika RT @derspiegel: Eine Explosion auf einem Munitionssprengplatz hat in einem Waldgebiet im Berliner Südwesten einen Großbrand ausgelöst. Die… vor 19 Minuten MatzeBln80 Explosion auf Sprengplatz: Feuerwehr bekämpft Großbrand im Grunewald – Autobahn gesperrt https://t.co/rfDsqqITVP via @derspiegel vor 35 Minuten Mitropa Hoffentlich verbrennt das Gay Crusing Gebiet am Hüttenweg nicht! 😉🏳️‍🌈🏳️‍🌈 #Grunewald #WALDBrand #berlin #berlingay https://t.co/C3QxDbkDez vor 1 Stunde Hauptstadt Studio 🇩🇪 RT @Tag24B: Die Hitze dürfte keine große Hilfe sein. #Grunewald #Berlin https://t.co/qnYDpZyNnA vor 2 Stunden Dwarslooper RT @presse_online: Brand im Grunewald nach versehentlicher Explosion Berlin. Nach einer versehentlichen Detonation auf einem Sprengplatz in… vor 2 Stunden Kingsley (Ned) Zissou RT @presse_online: Brand im Grunewald nach versehentlicher Explosion Berlin. Nach einer versehentlichen Detonation auf einem Sprengplatz in… vor 2 Stunden