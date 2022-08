05.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Schauspieler Kevin Spacey wurde wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe aus der Serie "House of Cards" geworfen. Nun muss er Schadenersatz an die Produktionsfirma zahlen. Schauspieler Kevin Spacey wurde wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe aus der Serie "House of Cards" geworfen. Nun muss er Schadenersatz an die Produktionsfirma zahlen. 👓 Vollständige Meldung