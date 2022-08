Bundesregierung: Die Kunst der Kehrtwende

Kulturelle Aneignung in der Kunst : Ist das alles nur geklaut? Ob Bilder, Musik oder Frisuren: Immer wieder entbrennt ein Streit um kulturelle Aneignung, zuletzt bei einer Reggae-Band. Wie kann die Kunst es richtig machen?

ZEIT Online vor 5 Tagen - Top





"Herr der Ringe" vs. "Game of Thrones": Copy and Paste "Herr der Ringe" und "Game of Thrones" zeigen, wie bei den Streamingdiensten die Kunst gerade zum Content degradiert wird. Und warum sprechen Regisseure...

sueddeutsche.de vor 5 Tagen - Kultur