Gerde Ampel-Koalition: Entlastung für alle? https://t.co/l5GCwU0auo vor 3 Stunden Honey Badger @AnAudretsch Die Gasumlage ist keine Entlastung. Sie ist eine ruinöse Belastung für alle Gasverbraucher in Deutschl… https://t.co/foZUulXVrv vor 4 Stunden 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Ampel-Koalition: Entlastung für alle? » Inflation und steigende Energiepreise: Die Ampel-Koalition will die Bürg… https://t.co/deBr0qZLiV vor 5 Stunden Taner Işık RT @derspiegel: Höhere Gaspreise, dazu die staatliche Umlage, darauf noch Steuer: In der Ampel-Koalition wird überlegt, wie sich die Kosten… vor 5 Tagen 🔴🎲Pitbull-Mama geboostert🎲🔴 RT @derspiegel: Höhere Gaspreise, dazu die staatliche Umlage, darauf noch Steuer: In der Ampel-Koalition wird überlegt, wie sich die Kosten… vor 6 Tagen SPIEGEL Ticker Höhere Gaspreise, dazu die staatliche Umlage, darauf noch Steuer: In der Ampel-Koalition wird überlegt, wie sich di… https://t.co/0qWm7K0xzj vor 6 Tagen