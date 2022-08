Fifa-Boss Infantino und Afrika: 82 Millionen Dollar lösen sich in Luft auf

Aktie fällt: Beyond Meat senkt Prognose und kündigt Entlassungen an Der Nettoverlust vergrößerte sich im zweiten Quartal auf 97 Millionen Dollar. "Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Fortschritt länger dauert als erwartet", so...

DiePresse.com vor 4 Tagen - Oesterreich