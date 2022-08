09.08.2022 ( vor 2 Stunden )



Der Georg-Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. In diesem Jahr wird die Schriftstellerin Özdamar geehrt. Die Literatur verdanke ihr "neue Horizonte, Themen und einen hochpoetischen Sound". Der Georg-Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. In diesem Jahr wird die Schriftstellerin Özdamar geehrt. Die Literatur verdanke ihr "neue Horizonte, Themen und einen hochpoetischen Sound". 👓 Vollständige Meldung