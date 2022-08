Heute ist der Gas-Notfallplan der EU in Kraft getreten. 15 Prozent weniger Erdgas sollen die Länder in diesem Winter verbrauchen. Die EU-Staaten ergreifen...

Am Sonntag war eine Waffenruhe zwischen Israel und der palästinensischen Organisation in Kraft getreten. Nach dem Gefecht schweben viele Menschen in...

Liveblog: ++ EU-Notfallplan für Gas ist in Kraft ++ Der EU-Notfallplan für Gas ist in der Nach in Kraft getreten. Entwicklungsministerin Schulze sieht in der Getreideausfuhr aus der Ukraine keinen Anlass zur...

tagesschau.de vor 13 Stunden - Top