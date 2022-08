09.08.2022 ( vor 12 Stunden )



Am Dienstagabend wurde eine Leiche aus dem Echinger See geborgen, bei der es sich laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 25-Jährigen handelt. Er war nach einem Besuch der "Brass Wiesn" nicht nach Hause gekommen.