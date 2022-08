Corona-Krise: RKI meldet Rückgänge bei Inzidenz und Neuinfektionen

News zur Corona-Pandemie - Hohe Dunkelziffer: Zwei- bis dreimal so viele Corona-Fälle wie offiziell angegeben Das RKI meldet am Samstag 49.609 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Somit liegt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei 417,2. Ab sofort ist die telefonische...

Focus Online vor 4 Tagen - Finanzen