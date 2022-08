"Beleidigte Leberwurst": Melnyk will sich bei Scholz entschuldigen Er hatte Kanzler Scholz eine "beleidigte Leberwurst" genannt, dafür möchte sich Melnyk beim Kanzler entschuldigen. Ob dieser ihn empfängt, ist allerdings...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland





Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Die Ukraine steht kurz vor der Pleite und braucht Geld. EU-Hilfen fließen nicht - Kiew vermutet die Bremser in Berlin. In der Türkei sind derweil 26.000...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost