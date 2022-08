Priska Lorentz RT @srfnews: In einer dramatischen Rettungsaktion haben Einsatzkräfte in #Frankreich den in der Seine verirrten #Belugawal aus dem Wasser g… vor 7 Stunden OÖNachrichten In einer dramatischen Rettungsaktion haben französische Einsatzkräfte den in der Seine verirrten Belugawal in der N… https://t.co/4wImT40XE4 vor 7 Stunden ullischeuer RT @welt: Einsatzkräfte haben Belugawal aus der Seine gehoben https://t.co/eUd9U5tSQo https://t.co/ojNlcdEwrS vor 8 Stunden June Jasmine RT @RedaktionZack: In einer dramatischen Rettungsaktion haben französische Einsatzkräfte den in der Seine verirrten Belugawal aus dem Wasse… vor 8 Stunden Deutschland Germany Einsatzkräfte haben Belugawal aus der Seine gehoben https://t.co/4Lc5R54Fwy https://t.co/wMcUVm1Mtb vor 8 Stunden Nemo RT @welt: Einsatzkräfte haben Belugawal aus der Seine gehoben https://t.co/eUd9U5tSQo https://t.co/ojNlcdEwrS vor 9 Stunden