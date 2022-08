Dr Emre Bilgin RT @derspiegel: In der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen kann nur jeder Dritte seinen Lebensunterhalt allein finanzieren. Vor 30 Jahren… vor 11 Minuten Dieter Steffmann Wegen Schule, Studium, Ausbildung: Junge Menschen in Deutschland leben meist auf Kosten der Eltern https://t.co/6Wa4axJJ7n vor 19 Minuten Gnutiez https://t.co/SnARemcH1I spiegelonline hat eine Headline geändert. Deutschland: Junge Menschen leben heute meist a… https://t.co/oX25Y8h2dm vor 24 Minuten Frank Stevens CommCert Neue Daten vom Statistischen #Bundesamt Junge Menschen leben heute meist auf Kosten der Angehörigen | #Destatis https://t.co/3r2yBmWSL4 vor 29 Minuten Raimund NR RT @derspiegel: In der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen kann nur jeder Dritte seinen Lebensunterhalt allein finanzieren. Vor 30 Jahren… vor 30 Minuten Elke Götze RT @derspiegel: In der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen kann nur jeder Dritte seinen Lebensunterhalt allein finanzieren. Vor 30 Jahren… vor 34 Minuten