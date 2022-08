Thomas Ritter RT @RolandTichy: Jetzt schon Konzerte. Grüne Verbieteritis erreicht neuen Höhepunkt und will Musikgeschmack zensieren. https://t.co/IZINSS… vor 18 Minuten Wdlbrmft Rainfugger RT @RolandTichy: Jetzt schon Konzerte. Grüne Verbieteritis erreicht neuen Höhepunkt und will Musikgeschmack zensieren. https://t.co/IZINSS… vor 27 Minuten Ben J. Amin Es liest sich so, dass Klaus Leutgeb, der an Silvester Rammstein auf der Theresienwiese vor 145.000 Zuschauenden pr… https://t.co/TwNL3vrcVH vor 55 Minuten News 24h RT @SZ_Muenchen: Das Kreisverwaltungsreferat will sich nicht am Sicherheits- und Verkehrskonzept für das geplante Konzert der Metal-Band Ra… vor 1 Stunde Süddeutsche Zeitung Das Kreisverwaltungsreferat will sich nicht am Sicherheits- und Verkehrskonzept für das geplante Konzert der Metal-… https://t.co/sDx87ThxSa vor 1 Stunde SZ Top-News Das Kreisverwaltungsreferat will sich nicht am Sicherheits- und Verkehrskonzept für das geplante Konzert der Metal-… https://t.co/XeX1ovOAGW vor 1 Stunde