Trubel in Leverkusen! Tiki-Taka, Kopftritt und Last-Minute-Tor – Die Highlights im Video

13.08.2022 ( vor 19 Stunden )

Aus im DFB-Pokal und auch in der Liga wartet Leverkusen weiter auf den ersten Saisonsieg. Augsburg geht in einer turbulenten Partie durch eine traumhafte Kombination in Führung. Bayers Ausgleich kontert Augsburg kurz vor Schluss. Die Highlights im Video.