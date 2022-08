13.08.2022 ( vor 5 Stunden )



In der Nachspielzeit hat Borussia Mönchengladach gegen In der Nachspielzeit hat Borussia Mönchengladach gegen Schalke den Sieg verspielt. Ein verwandelter Handelfmeter von Bülter sorgten für den 2:2-Endstand. Gladbach verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. 👓 Vollständige Meldung