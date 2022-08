Noch immer harren ehemalige Hilfskräfte der Bundeswehr in Afghanistan aus. Innenministerin Faeser verspricht den Zurückgebliebenen die Ausreise nach...

Bundesinnenministerin will die verbliebenen ehemaligen Ortskräfte in Afghanistan nach Deutschland bringen. Ganz einfach wird das wohl nicht werden.

Ein Jahr nach dem Fall von Kabul haben afghanische Sportlerinnen kaum Chancen ihre Karriere fortzusetzen. Gegenüber der DW berichten sie über Sport in ihrer...

"Tiefe Sorge" wegen US-Politik: Ökonomen fordern Freigabe von afghanischen Milliarden Seit der Machtübernahme der Taliban blockieren die USA die Dollarreserven der afghanischen Zentralbank. Mit der Hälfte der 7 Milliarden Dollar will die...

n-tv.de vor 3 Tagen - Wirtschaft