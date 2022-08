Quelle: DW (Deutsch) - vor 1 Tag



Kinder in Afghanistan: verraten, verkauft 12:36 Wegen der grassierenden Armut nach der Machtergreifung der Taliban, sehen sich immer mehr afghanische Eltern gezwungen, ihre Kinder zu verkaufen: an kinderlose Ehepaare, als Bräute oder Kämpfer für radikalislamische Gruppen – oder an Menschenhändler.