ALEH RT @DinkaSpell: "Inzwischen ist klar, dass nicht nur Fische verendet sind, sondern auch Schnecken und Muscheln, über alle Arten hinweg. Das… vor 53 Minuten dinka spell "Inzwischen ist klar, dass nicht nur Fische verendet sind, sondern auch Schnecken und Muscheln, über alle Arten hin… https://t.co/AcxVeJUHoP vor 1 Stunde Mario Gericke Fischsterben in der Oder: Was über die Ursache bekannt ist https://t.co/RpJtxvOO0s vor 5 Stunden Aniqua 🇵🇱 🇪🇺 🇺🇸 #Demokraci RT @Polina12180179: Fischsterben in der Oder: Was über die Ursache bekannt ist https://t.co/nK1mQDsXnb vor 5 Stunden Matthias Glage Was wir über die Ursache des Fischsterbens wissen https://t.co/o11B3zU9Fs via @zeitonline vor 6 Stunden Majka Fischsterben in der Oder: Was über die Ursache bekannt ist https://t.co/nK1mQDsXnb vor 6 Stunden