FFP2-Masken sind zwar an den meisten Orten keine Pflicht mehr, aber nach wie vor empfehlenswert. Aktuell bekommen Sie FFP2-Masken sogar richtig günstig. Wir...

Diese Baustellen sorgen im Sommer 2022 für Behinderungen In den Sommermonaten kommen auf Verkehrsteilnehmer an vielen Stellen Behinderungen durch Baustellen zu. Wir zeigen die größten Staufallen in der Region.

Augsburger Allgemeine vor 6 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • CHIP Online