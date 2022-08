Kanzler Olaf Scholz hatte sich in einer Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Abbas zunächst nicht zu dessen Holocaust-Vergleich geäußert....

Bulgarien: Viele verletzte Kinder bei Busunglück in Bulgarien Ein Fehler des Fahrers verursachte wohl den Unfall: In Bulgarien ist ein Bus mit 38 Kindern und mehreren Erwachsenen an Bord in einen Graben gefallen. Fast alle...

Spiegel vor 3 Tagen - Top Auch berichtet bei • CHIP Online