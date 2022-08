Carsten Schulz 😷🌹🖖🏻🇺🇳🇪🇺🇩🇪🇺🇦 RT @rendiwagner: Europa handelt. Preisdeckelungen, Steuersenkungen, Gewinnabschöpfungen. In Österreich gibt es von all dem nichts. Hier gib… vor 6 Minuten Wolfsburger Nachrichten Energiekrise: Gaspreise: Bundesregierung will Mehrwertsteuer senken https://t.co/29HpSbc3pL vor 16 Minuten HolP RT @rendiwagner: Europa handelt. Preisdeckelungen, Steuersenkungen, Gewinnabschöpfungen. In Österreich gibt es von all dem nichts. Hier gib… vor 26 Minuten Wolfenbütteler Zeitung Energiekrise: Gaspreise: Bundesregierung will Mehrwertsteuer senken https://t.co/nP7OeNpYXs vor 27 Minuten Axel Mylius RT @SZ: Rechte Kräfte versuchen vermehrt, Inflation und Energiekrise für ihre Zwecke zu nutzen, warnt der Verfassungsschutz. Die Bundesregi… vor 27 Minuten Josef Valenta RT @rendiwagner: Europa handelt. Preisdeckelungen, Steuersenkungen, Gewinnabschöpfungen. In Österreich gibt es von all dem nichts. Hier gib… vor 29 Minuten