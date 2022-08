Die Suche nach dem Grund für das Fischsterben in der Oder dauert auch mehr als eine Woche nach den ersten Funden toter Tiere auf deutscher Seite weiter an - und...

Ökosystem ist sehr verletzlich: Toxisches Oderwasser bedroht einzigen Auen-Nationalpark Das Fischsterben in der Oder dauert an. Dank Schutzmechanismen ist das offenbar giftige Flusswasser noch nicht in den Nationalpark Unteres Odertal eingedrungen....

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt