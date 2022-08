Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage am Morgen

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Die Lage um das von russischen Truppen besetzte Akw Saporischschja ist weiter brandgefährlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert deshalb dringendes...

Augsburger Allgemeine vor 3 Tagen - Politik





Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Ukrainische Soldaten kämpfen gegen die russische Invasion, doch sie hängen von Waffen aus dem Ausland ab. Nun beraten die Unterstützer wieder: Was hilft am...

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Politik