19.08.2022 ( vor 2 Stunden )

Die Präsidenten Russlands und Frankreichs, Macron und Putin , haben in einem Telefonat die Lage in der Ukraine erörtert. Beide seien sich einig gewesen, dass Atomexperten Zutritt zum AKW Saporischschja erhalten müssen, so der Kreml und der Élyséepalast.