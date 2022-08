Paderborn gewinnt berauschendes Neun-Tore-Festival gegen Kiel – Die Highlights im Video Der SC Paderborn überrollt Kiel in einer spektakulären Partie. Schon in der ersten Hälfte fallen sieben Treffer, Paderborn trifft in 30 Minuten fünf Mal....

Welt Online vor 5 Stunden - Sport