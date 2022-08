20.08.2022 ( vor 5 Stunden )



Bis zur 89. Minute führt der BVB gegen Bremen mit 2:0 - dann schießt Werder noch drei Tore. So etwas hat es in der Bis zur 89. Minute führt der BVB gegen Bremen mit 2:0 - dann schießt Werder noch drei Tore. So etwas hat es in der Bundesliga bisher noch nie gegeben, Trainer Ole Werner nennt den Spielverlauf "irrational". 👓 Vollständige Meldung