Schwarzwälder Bote Der Leverkusener Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre hat bei der EM Silber gewonnen. Doch er will mehr, nämlich d… https://t.co/bHxNlwwaSu vor 11 Stunden Westdeutsche Zeitung EM-Zweiter Lita Baehre will Stab-Ass Duplantis überflügeln https://t.co/ng1UlbNDEa https://t.co/RiQdrD3jS4 vor 11 Stunden 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Leichtathletik-EM: EM-Zweiter Lita Baehre will Duplantis überflügeln » https://t.co/F5nR0Mvrgb vor 14 Stunden Olympiapark München RT @SZ_Sport: Hindernisläuferin Lea Meyer, bei der WM noch unglücklich gestürzt, gewinnt im Olympiastadion mit persönlicher Bestzeit Silber… vor 21 Stunden Hajo K RT @SZ: Hindernisläuferin Lea Meyer, bei der WM noch unglücklich gestürzt, gewinnt im Olympiastadion mit persönlicher Bestzeit Silber. Auch… vor 21 Stunden Süddeutsche Zeitung Hindernisläuferin Lea Meyer, bei der WM noch unglücklich gestürzt, gewinnt im Olympiastadion mit persönlicher Bestz… https://t.co/J9RYwYHZ3C vor 21 Stunden