Heiko Schmodt "Das Kostbarste, das der Mensch besitzt, ist das Leben." Jedenfalls nicht das Handy. 😒 https://t.co/PkAaNJJzcI vor 2 Stunden Dfgkz RT @derspiegel: Als seiner Partnerin bei einer Wanderung in Venetien das Handy entglitt, wollte ein 30-Jähriger das Gerät retten. Dabei rut… vor 3 Stunden heeb_sterne RT @derspiegel: Als seiner Partnerin bei einer Wanderung in Venetien das Handy entglitt, wollte ein 30-Jähriger das Gerät retten. Dabei rut… vor 3 Stunden Michael Naussed RT @derspiegel: Als seiner Partnerin bei einer Wanderung in Venetien das Handy entglitt, wollte ein 30-Jähriger das Gerät retten. Dabei rut… vor 3 Stunden 🔴🎲Pitbull-Mama geboostert🎲🔴 RT @derspiegel: Als seiner Partnerin bei einer Wanderung in Venetien das Handy entglitt, wollte ein 30-Jähriger das Gerät retten. Dabei rut… vor 3 Stunden Birgit S -bitte nur mit Maske! Italienische Alpen: Bergwanderer will verlorenes Handy sichern und verunglückt tödlich https://t.co/mLI5UuqtVF vor 3 Stunden