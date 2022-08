Unabhängigkeitstag: 22 Tote bei russischem Angriff auf Bahnhof

24.08.2022 ( vor 8 Stunden )



Am Am Unabhängigkeitstag und genau sechs Monate nach dem russischen Einmarsch heulen in Kiew die Luftschutzsirenen. Am Abend meldet der ukrainische Präsident Selenskyj einen folgenschweren Angriff im Zentrum des Landes mit mindestens 22 Todesopfern. 👓 Vollständige Meldung