Hans-Jörg Reuter Der große Name macht Neuling Eintracht Frankfurt in der Champions League keine Angst. Harry Kane? «Wir als Mannscha… https://t.co/AtEQZGu3x3 vor 6 Stunden Westdeutsche Zeitung Im Verbund gegen Kane: Eintracht will ins Achtelfinale https://t.co/6cwGWodXy6 https://t.co/4XsMjzmSvV vor 9 Stunden