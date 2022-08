„Wer sich über kulturelle Aneignung empört, muss eigentlich Karl-May-Fan sein“ „Kultur ist Aneignung und Vermischung“, findet WELT-Autor Deniz Yücel. Die Diskussion um das neue Winnetou-Buch versteht er nicht. „Vermischung macht die...

„Habe das Gefühl, dass viele Kritiker Karl May überhaupt nicht kennen“ Karl May und seine Winnetou-Geschichten zu verbannen, findet der Direktor des Karl-May-Museums in Radebeul, Robin Leipold, „völlig überzogen“. Er ist...

