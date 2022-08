26.08.2022 ( vor 10 Stunden )



1985 war der Obelisk in Gedenken an den Sieg gegen Nazideutschland errichtet worden, Lettlands Parlament ordnete nun den Abriss an. Er sei ein Zeichen für Totalitarismus.