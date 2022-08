Die beiden Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Magdeburg haben sich in einem spektakulären Spiel unentschieden getrennt.Beim 4:4 (2:3) am...

Fürth weiter ohne Sieg: Lautern verpasst Spitzenplatz bei verrücktem Remis Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern erwischt einen sehr ordentlichen Start in die 2. Fußball-Bundesliga, mischt ganz oben an der Tabellenspitze mit. Doch im Spiel...

n-tv.de vor 6 Stunden - Welt