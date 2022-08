28.08.2022 ( vor 14 Stunden )



Nach der aufregenden Partie in Dortmund folgt die aufregende Partie gegen Frankfurt. An einem wilden Sonntagnachmittag fallen in Nach der aufregenden Partie in Dortmund folgt die aufregende Partie gegen Frankfurt. An einem wilden Sonntagnachmittag fallen in Bremen sieben Tore - doch diesmal bleibt das Werder-Comeback knapp aus. 👓 Vollständige Meldung