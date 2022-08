👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Artemis 1: Nasa startet unbemannte Raumkapsel in Richtung Mond » Mit Artemis 1 will die Nasa zum ersten Mal seit… https://t.co/uNDCoHX4zT vor 2 Stunden Thomas Rabenstein 🚀: Heute, gegen 14:30 Uhr startet Artemis, die stärkste Rakete, über die die NASA derzeit verfügt. Sie bringt eine… https://t.co/nvbtlnQ5jT vor 2 Stunden PanzerDachs oh boy, oohh boy. es geht wieder los. 50 jahre nachdem der letzte mensch auf dem mond war, startet heute der unbema… https://t.co/UydzupYZoD vor 3 Stunden