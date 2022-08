RB Leipzig hat sich mit einem 8:0-Erfolg gegen Regionalligist Teutonia Ottensen in die zweite Runde des DFB-Pokals geschossen. Die Partie, bei der Ottensen...

Red Bull Salzburg hat sich am Dienstagabend in der zweiten Runde des Uniqa-ÖFB-Cups keine Blöße gegeben. Der Titelverteidiger hatte mit dem Regionalligisten...

Der SCR Altach ist in der zweiten Runde des ÖFB-Cups ausgeschieden. Die Mannschaft von Miroslav Klose unterlag Bundesliga-Absteiger Admira klar mit 0:3.

Zweitligist FC Flyeralarm Admira hat am Dienstag in der zweiten Runde des Uniqa-ÖFB-Cups die Hürde SCR Cashpoint Altach eindrucksvoll genommen. Der Absteiger...

Die Zweitliga-Handballer des VfL Lübeck-Schwartau stehen in der zweiten Runde des DHB-Pokals. Die Lübecker setzten sich am Samstag mit 38:29 (20:17) beim...

Union setzt sich mit Kantersieg an Spitze Union Berlin schwimmt in der deutschen Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle. Das Team von Coach Urs Fischer fertigte am Samstag Schalke 04 auswärts mit 6:1...

