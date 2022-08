Christiane Gazprom verkündet Rekordergebnis und stoppt Lieferung über Nord Stream 1 https://t.co/VRcZVbCPgy jetzt herunterlad… https://t.co/yCqlrpqeMV vor 12 Minuten Dominique RT @habichthorn: Muss daran denken wie ganz am Anfang des Ukrainekriegs gesagt wurde, zu harte Sanktionen würden ja die russische Großmutte… vor 28 Minuten TRT Deutsch Russland hat die Gaslieferungen nach Deutschland über die Pipeline Nord Stream 1 erneut gestoppt. Die Unterbrechung… https://t.co/LOjZQ7ptY0 vor 44 Minuten Grumpy Antifa Gramp RT @WeeklySpectator: 41,6 Milliarden Euro Gewinn im ersten Halbjahr - Gazprom verkündet Rekordergebnis und stoppt Lieferung über Nord St… vor 46 Minuten Thomas Kuhne RT @ernst_klaus: Die Regierung hat Deutschland selbstgerecht in einen Energiekonflikt mit Russland geführt. Die Energiesanktionen belasten… vor 58 Minuten Minion RT @AfDVerdachtfall: An die Experten aus Dummland: Das Gleiche würde mit #NordStream2 passieren. Aber fragt lieber Eure rechtsextreme AfD.… vor 1 Stunde