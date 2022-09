01.09.2022 ( vor 1 Woche )



An den Tankstellen in Deutschland zeigt sich am Morgen sehr deutlich das Ende des Tankrabatts. Die Spritpreise stiegen gegenüber dem Vortag kräftig. Ein Liter Diesel kostete teilweise mehr als 2,30 Euro. An den Tankstellen in Deutschland zeigt sich am Morgen sehr deutlich das Ende des Tankrabatts. Die Spritpreise stiegen gegenüber dem Vortag kräftig. Ein Liter Diesel kostete teilweise mehr als 2,30 Euro. 👓 Vollständige Meldung