Der ehemalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow wurde in Moskau beigesetzt. Die Trauerfeier und das Begräbnis in Bildern.

Am Samstag wird Michail Gorbatschow in Moskau bestattet. Hunderte Russen trauern um den ehemaligen Staatschef. Auch Ungarns Präsident Orban nimmt Abschied.

Am Samstag wird Michail Gorbatschow in Moskau bestattet. Hunderte Russen trauern um den ehemaligen Staatschef. Auch Ungarns Präsident Orban nimmt Abschied.