06.09.2022 ( vor 5 Stunden )



Die ukrainische Armee will in acht Orten Sturmangriffe abgewehrt haben. Präsident Selenskyj warnt vor Gefahr in Atomkraftwerk. Und: Moskau sperrt Hollywoodstars aus. Das geschah in der Nacht. 👓 Vollständige Meldung