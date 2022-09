Normalerweise liest Kanzler Scholz seine Reden größtenteils ab. In der Generaldebatte des Bundestags legt er das Manuskript ausnahmsweise beiseite. Und hält...

Der Bundestag erinnert an Michail Gorbatschow und seine Verdienste um die deutsche Einheit. Danach muss der Bundeskanzler in der Generaldebatte seine Politik der...