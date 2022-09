Ebun RT @Sarggeschichten: Queen Elisabeth ist gestorben. Alles was jetzt passiert bis zu ihrer Beerdigung ist minutiös geplant unter dem Titel:… vor 28 Minuten General-Anzeiger Mit dem Satz "London Bridge is down" hat der Privatsekretär der #Queen die britische Premierministerin über den Tod… https://t.co/GOgtByiAhs vor 49 Minuten くりねずみのどんぐり RT @zeitonline: "London Bridge is down": Das passiert jetzt und in den kommenden Tagen nach dem Tod von #Queen #Elizabeth II. https://t.co/… vor 2 Stunden Irma Keller RT @zeitonline: "London Bridge is down": Das passiert jetzt und in den kommenden Tagen nach dem Tod von #Queen #Elizabeth II. https://t.co/… vor 6 Stunden 麻里子(まりち) RT @zeitonline: "London Bridge is down": Das passiert jetzt und in den kommenden Tagen nach dem Tod von #Queen #Elizabeth II. https://t.co/… vor 6 Stunden Niki ニシキー RT @Sarggeschichten: Queen Elisabeth ist gestorben. Alles was jetzt passiert bis zu ihrer Beerdigung ist minutiös geplant unter dem Titel:… vor 7 Stunden