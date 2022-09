Ein Jahr nach dem Desaster bei der Bundestagswahl hält CDU-Chef Merz auf dem Parteitag in Hannover eine Motivationsrede an seine Partei. Am Abend ersparen die...

Erfolg für Friedrich Merz: Die CDU am Freitagabend auf dem Parteitag für eine Frauenquote gestimmt. Nach langen Diskussionen stimmte die Mehrheit der...

Abteilung Attacke - CDU-Chef Merz teilte zu Beginn des Bundesparteitages kräftig gegen die Regierung aus. Zur in der CDU umstrittenen Frauenquote, über die auf...

Parteien: CDU-Parteitag: Energiekrise, Entlastung und Quote im Zentrum Viele sorgen sich wegen der explodierenden Energiepreise - die CDU will eigene Vorschläge zur Entlastung liefern. Und sich ein Jahr nach dem Sturz in die...

abendblatt.de vor 1 Tag - Top Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine