Catman -NCO- 🐱 🔴🌈 💉💉💉💪 RT @DieterSteffmann: Wahlen in Schweden: Driftet das Land nach rechts? https://t.co/GfQoIKAfZN vor 53 Minuten TheGreenGoblin☢️☣️.....................💣 Ich hoffe die Wahlen helfen jenen Schweden, die gerne ohne Ausländerkriminalität, die mit ultraharten Strafen gesüh… https://t.co/sZUBBjkXIz vor 2 Stunden TEACH ON MARS Oje! Wahlen in Schweden: Driftet das Land nach rechts? https://t.co/eI5a9Lm2CQ vor 2 Stunden Dieter Steffmann Wahlen in Schweden: Driftet das Land nach rechts? https://t.co/GfQoIKAfZN vor 3 Stunden DieNachrichten "Ich bin ziemlich besorgt über den Aufstieg der rechtsextremen Parteien bei dieser Wahl." https://t.co/dAeLLOreK8 vor 3 Stunden