Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Aus Russland fließt kein Gas mehr nach Europa, über Hauptleitungen des AKW Saporischschja kein Strom mehr ins Netz. Ukraines Präsident Selenskyj wirft Moskau...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Politik





Krieg in der Ukraine: IAEA-Chef besorgt über Situation des Personals am AKW Saporischschja Rafael Grossi, Chef der IAEA, beunruhigen die Arbeitsbedingungen im AKW Saporischschja. Die Ukraine meldet Angriffe auf russische Munitionslager in der Nähe....

ZEIT Online vor 1 Woche - Politik