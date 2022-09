Masha 🇺🇦 | SILENCE KILLS RT @LPlitkova : Was alles in einer Woche passieren kann? Kevin Kühnert letzter Samstag: Kretschmer und Schröder sind Clowns! Kevin Kühnert… vor 37 Minuten

Xenia and Her Series🍷 RT @LPlitkova: Was alles in einer Woche passieren kann? Kevin Kühnert letzter Samstag: Kretschmer und Schröder sind Clowns! Kevin Kühnert… vor 2 Stunden