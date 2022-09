Birgit S -bitte nur mit Maske! König Charles III. will offenbar Dutzende Angestellte entlassen https://t.co/qvMJ24QbXH vor 1 Stunde DER SPIEGEL Laut einem Zeitungsbericht will König Charles III. sein Mitarbeiterteam verkleinern. Dies soll sein Privatsekretär… https://t.co/80NJHcMvVU vor 5 Stunden SPIEGEL Ticker Laut einem Zeitungsbericht will König Charles III. sein Mitarbeiter-Team verkleinern. Dies soll sein Privatsekretär… https://t.co/0q0u1vBiQn vor 5 Stunden