15.09.2022 ( vor 6 Stunden )



Beim Laver Cup in London will Roger Federer das letzte Tennismatch als Profi bestreiten. Er verwies auf seine Verletzungen und Operationen in den vergangenen Jahren. Beim Laver Cup in London will Roger Federer das letzte Tennismatch als Profi bestreiten. Er verwies auf seine Verletzungen und Operationen in den vergangenen Jahren. 👓 Vollständige Meldung