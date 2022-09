Ungarn ist nach Ansicht des Europaparlaments keine vollwertige Demokratie mehr. Stattdessen hätten sich die Zustände in dem Land so sehr verschlechtert, dass...

"Zerfall der Grundrechte": EU-Parlament: Ungarn ist keine Demokratie Die EU-Kommission droht Ungarn an, Milliarden an EU-Geldern zu streichen, sollte sich nichts an der Korruption ändern. Auch das Europäische Parlament rügt das...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt