Majka Region Marken: Mindestens acht Menschen sterben bei Unwetter in Italien https://t.co/lp29YRJXGU vor 52 Minuten Ueberschriften Region Marken: Mindestens acht Menschen sterben bei Unwetter in Italien https://t.co/nzLl3J6oBi vor 3 Stunden gadgetti del fiore RT @RND_de: Starke Niederschläge innerhalb weniger Stunden haben in der italienischen Region Marken mindestens acht Todesopfer gefordert un… vor 3 Stunden RND Starke Niederschläge innerhalb weniger Stunden haben in der italienischen Region Marken mindestens acht Todesopfer… https://t.co/BLDcsS2Osj vor 3 Stunden